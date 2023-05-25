Шойгу: военной помощью Украине Запад затягивает конфликт и способствует его эскалации

Глава Минобороны РФ добавил, что Белоруссия была и остается "верным союзником и надежным партнером" России

МИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Государства Запада, оказывая военную помощь Украине, затягивают вооруженный конфликт и делают все для его эскалации, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Делается все возможное для затягивания и эскалации вооруженного конфликта на Украине, которой оказывается всевозможная военная поддержка", - сказал он на встрече в четверг в Минске с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным.

Начиная переговоры, Шойгу отметил, что встречи с белорусским коллегой "в последнее время стали регулярными".

"Это особенно важно в условиях стремительного роста напряженности, слома основ стратегической стабильности и беспрецедентного усиления международной конфронтации. Республика Беларусь была и остается нашим верным союзником и надежным партнером", - подчеркнул министр обороны РФ.