25 мая, 06:52

Шойгу заявил, что Россия и Белоруссия укрепляют единое оборонное пространство

По словам главы Минобороны РФ, основное внимание уделяется подготовке войск и повышению их боевых возможностей

МИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Россия и Белоруссия в новых военно-политических реалиях занимаются укреплением единого оборонного пространства, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг.

"С учетом военно-политической обстановки совместно с Вооруженными силами Республики Беларусь выполняем задачи по укреплению единого оборонного пространства. Основное внимание уделяем подготовке войск и повышению их боевых возможностей", - сказал Шойгу в ходе встречи с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным в Минске.

По его словам, военные двух стран проводят боевое слаживание соединений и воинских частей, входящих в состав региональной группировки войск.

"B составе Единой региональной системы ПВО в Республике Беларусь несут боевое дежурство российские авиация и средства прот ПВО, - сказал Шойгу. - Налажены тесное взаимодействие в военно-технической сфере и кооперация военно-промышленных комплексов". 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичБелоруссияРоссия
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