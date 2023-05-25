Шойгу: совместные ядерные миссии НАТО вынуждают РФ и Белоруссию принимать ответные меры

Как напомнил министр обороны России, белорусской стороне передан комплекс "Искандер-М", способный применять ракеты в том числе в ядерном оснащении

МИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Активность совместных ядерных миссий НАТО вынуждают Россию и Белоруссию принимать соответствующие ответные меры. Об этом заявил в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В условиях крайне резкого обострения угроз и активности совместных ядерных миссий НАТО вынуждены принимать ответные меры в военно-ядерной сфере. В соответствии с решением наших верховных главнокомандующих организована работа по размещению нестратегического ядерного оружия Российской Федерации на территории Республики Беларусь", - сказал Шойгу на переговорах с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным в Минске.

Он напомнил, что белорусской стороне передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", способный применять ракеты не только в обычном, но и ядерном оснащении.

"Часть белорусских самолетов переоборудована для возможного применения ядерного оружия. Военнослужащие прошли соответствующую подготовку", - сказал Шойгу.