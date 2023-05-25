Шойгу: НАТО использует кризис на Украине для наращивания боевого потенциала в Европе

Как отметил министр обороны РФ, запущен очередной этап расширения альянса

МИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Североатлантический альянс использует украинский кризис как повод для наращивания своих группировок в Восточной и Центральной Европе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг.

"НАТО использует украинский кризис как повод для наращивания своих группировок. Запущен очередной этап расширения альянса. В Восточной и Центральной Европе модернизируется военная инфраструктура, размещается ударное вооружение, увеличиваются масштабы и интенсивность совместных учений", - сказал Шойгу, выступая на заседании Совета министров обороны стран - участниц ОДКБ.