25 мая, 08:00
Военная операция на Украине

Шойгу: НАТО использует кризис на Украине для наращивания боевого потенциала в Европе

Как отметил министр обороны РФ, запущен очередной этап расширения альянса

МИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Североатлантический альянс использует украинский кризис как повод для наращивания своих группировок в Восточной и Центральной Европе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг.

"НАТО использует украинский кризис как повод для наращивания своих группировок. Запущен очередной этап расширения альянса. В Восточной и Центральной Европе модернизируется военная инфраструктура, размещается ударное вооружение, увеличиваются масштабы и интенсивность совместных учений", - сказал Шойгу, выступая на заседании Совета министров обороны стран - участниц ОДКБ. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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