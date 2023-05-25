25 мая, 08:02

Шойгу отметил важность участия Армении в мероприятиях подготовки ОДКБ

МИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о важности участия армянской стороны в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Армения - член нашей организации, наш союзник. Мы заинтересованы в установлении мира и делаем все возможное для стабилизации обстановки в Закавказье. При этом особо хотел бы отметить важность участия армянской стороны в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ", - сказал Шойгу на заседании Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ в Минске в четверг. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичАрмения
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация