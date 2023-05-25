Шойгу заявил о попытках Запада вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Западные страны пытаются нарастить свое присутствие и дискредитировать российскую миротворческую политику, добавил глава Минобороны РФ

МИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Запад всячески пытается вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, нарастить свое присутствие и дискредитировать российскую миротворческую политику, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг на заседании Совета министров обороны стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске.

"Что касается обстановки в Кавказском регионе, то она во многом определяется степенью урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Сейчас безопасность в Нагорном Карабахе поддерживает российский миротворческий контингент. Однако Запад всячески пытается вмешаться в ситуацию, нарастить свое присутствие и дискредитировать российскую миротворческую политику", - сказал Шойгу.

По его словам, главное для Запада - "вытеснить Россию с Южного Кавказа, а не обеспечить безопасность и процветание региона в долгосрочной перспективе".

"Пример тому - так называемая гражданская миссия Евросоюза в Армении, в которую включены военнослужащие и сотрудники спецслужб. Думаю, не нужно объяснять, чем они занимаются на самом деле", - отметил Шойгу.

"В связи с этим считаем необходимым продолжить работу по направлению в регион миссии ОДКБ", - подчеркнул министр обороны РФ.