25 мая, 08:28

Игорь Павелко сообщил о назначении начальником Международного противоминного центра ВС РФ

Он ранее был руководителем 210-го межвидового регионального учебного центра инженерных войск Минобороны России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая. /ТАСС/. Руководитель 210-го межвидового регионального учебного центра инженерных войск МО РФ Игорь Павелко сообщил, что назначен начальником Международного противоминного центра Вооруженных сил (ВС) России.

"Я не совсем уже начальник 210-го центра, я назначен начальником Международного противоминного центра Вооруженных сил России", - сказал Павелко во время награждения почетной грамотной Нижегородской области в региональном заксобрании.

Он добавил, что обязательно вернется в регион. "Обязуюсь вернуться, как только закончится специальная военная операция", - сказал Павелко.

О центрах

По данным сайта Минобороны РФ, родоначальником учебного центра стала 64 инженерно-саперная бригада, которая была сформирована 6 июня 1978 года в селе Вятское Хабаровского края. Позднее она была переформатирована в учебный центр, который впоследствии передислоцировали в Нижегородскую область и сформировали там 210-й Межвидовой региональный учебный центр инженерных войск, вошедший в состав воинских частей, подчиненных начальнику инженерных войск ВС РФ.

Международный противоминный центр ВС РФ сформирован 1 августа 2014 года в соответствии с решением министра обороны России. Центр осуществляет подготовку специалистов по разминированию в соответствии с международными стандартами противоминной деятельности. 

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