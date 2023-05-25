В ЛНР полагают, что Киев может отложить свое контрнаступление на 2024 год

Ему не удается накопить достаточно сил и средств из-за ударов российских войск, отметил подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко

ЛУГАНСК, 25 мая. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) может перенести свое анонсированное контрнаступление на 2024 год, поскольку ему не удается накопить достаточно сил и средств из-за ударов российских войск. Такое мнение выразил в четверг в беседе с ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Наше командование сейчас очень эффективно поставило свою тактику и стратегию - превентивные меры нанесения противнику ущерба. Сейчас украинское командование вынуждено на постоянной основе пополнять свои ресурсы, силы и средства, материально-технические средства, и ему не удается накопить достаточное количество сил и средств, чтобы осуществить свои планы - идти в контрнаступление. Противник может перенести контрнаступление на 2024 год", - сказал он, согласившись с мнением бывшего советника экс-президента Украины Леонида Кучмы Олега Соскина.

Ранее в СМИ появилась информация, что Соскин усомнился в возможности ВСУ начать контрнаступление в текущем году из-за недостаточной оснащенности. По его словам, достаточное количество техники и вооружения украинские войска смогут получить только к осени, но тогда будет слишком поздно для активизации военных действий.

Тема возможного контрнаступления ВСУ муссируется в СМИ уже несколько месяцев, называются разные даты. Появлялись сообщения, что украинские войска пытались прощупывать оборону российских сил на различных направлениях. Власти Украины связывают с успешностью готовящегося контрнаступления дальнейшие поставки вооружения западными союзниками. При этом в Киеве признают, что ожидания Запада в отношении возможных успехов ВСУ могут быть завышены. По данным газеты The Washington Post, украинские власти пытаются убедить Запад снизить ожидания, поскольку не уверены, что смогут переломить ход конфликта.