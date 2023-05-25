МО РФ сообщило о поражении 95 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях

Также уничтожена живая сила и военная техника в 102 районах

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России за сутки поразили 95 артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях.

Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток поражены 95 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах", - сказал он.