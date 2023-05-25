25 мая, 12:20
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на купянском направлении

За сутки они составили до 190 военных, три автомобиля и гаубица

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении за сутки составили до 190 военных, три автомобиля и гаубица.

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Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Масютовка, Тимковка, Котляровка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. За сутки потери противника на данном направлении составили до 190 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30", - сказал он. 

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