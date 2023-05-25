25 мая, 12:20
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об уничтожении до 270 военных ВСУ на донецком направлении

Также уничтожены два склада с боеприпасами 80-й десантно-штурмовой и 110 механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ступочка и Авдеевка ДНР

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск за минувшие сутки уничтожили до 270 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении.

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Об этом в четверг сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии, активных действий подразделений Южной группировки войск за прошедшие сутки уничтожено до 270 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, а также гаубица Д-30", - сказал Конашенков.

По его словам, также уничтожены 2 склада с боеприпасами 80-й десантно-штурмовой и 110 механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ступочка и Авдеевка Донецкой Народной Республики. 

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