25 мая, 12:21
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

За сутки они составили до 110 военных

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российские войска уничтожили за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях до 110 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), также в ДНР пресечены действия группы украинских диверсантов. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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По его словам, на южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" было нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новоселка Донецкой Народной Республики, Малая Токмачка и Нестерянка Запорожской области.

"В районе населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на данных направлениях потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, 4 автомобиля, а также 2 гаубицы Д-30", - сказал Конашенков. 

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