МО РФ сообщило о пресечении действий четырех украинских ДРГ на купянском направлении

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российские военнослужащие пресекли действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на купянском направлении за сутки.
Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районах населенных пунктов Новомлынск, Синьковка Харьковской области, Ивановка Донецкой Народной Республики и Розовка Луганской Народной Республики пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказал он.