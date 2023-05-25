25 мая, 12:21
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о пресечении действий четырех украинских ДРГ на купянском направлении

Они ликвидированы в районах населенных пунктов Новомлынск, Синьковка Харьковской области, Ивановка ДНР и Розовка ЛНР

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российские военнослужащие пресекли действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на купянском направлении за сутки.

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Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населенных пунктов Новомлынск, Синьковка Харьковской области, Ивановка Донецкой Народной Республики и Розовка Луганской Народной Республики пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказал он. 

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