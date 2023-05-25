МО РФ рассказало об уничтожении до 65 военных ВСУ на краснолиманском направлении

Также ликвидированы самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубицы Д-20 и Д-30

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российские авиация, артиллерия и расчеты тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" в ходе специальной военной операции за сутки уничтожили на краснолиманском направлении до 65 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" противника. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Райгородка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - сказал он.

По словам Конашенкова, всего за сутки на этом направлении уничтожено до 65 украинских военнослужащих, 3 пикапа, САУ "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30.