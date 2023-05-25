25 мая, 12:21
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало об уничтожении до 65 военных ВСУ на краснолиманском направлении

Также ликвидированы самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубицы Д-20 и Д-30

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российские авиация, артиллерия и расчеты тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" в ходе специальной военной операции за сутки уничтожили на краснолиманском направлении до 65 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" противника. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"На краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Райгородка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - сказал он.

По словам Конашенкова, всего за сутки на этом направлении уничтожено до 65 украинских военнослужащих, 3 пикапа, САУ "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация