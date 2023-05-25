В гражданских больницах выделят почти 5 тыс. коек для лечения раненных в ходе СВО

По словам генерал-майора Александра Серговенцева, многие раненые нуждаются в повторной госпитализации для продолжения лечения после высокотехнологичных операций

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Почти 5 тыс. коек выделят с 1 июня в гражданских больницах 11 субъектов России для лечения раненных в ходе спецоперации (СВО). Об этом заявил в четверг заместитель начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ генерал-майор Александр Серговенцев на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.

"Учитывая, что спецоперация идет почти 500 дней, повысилась загрузка военно-медицинских организаций, это естественно. <…> Мы обратились к верховному главнокомандующему <…>, и, согласно поручению, не далее как 1 июня нам будет выделено 5 тыс. коек в 11 субъектах РФ. Будут принимать участие в этой работе 27 медицинских организаций, которые будут взаимодействовать с 13 нашими военно-медицинскими организациями в этих 11 субъектах", - сказал он.

Как пояснил Серговенцев, многие раненые нуждаются в повторной госпитализации для продолжения лечения после высокотехнологичных операций. Это повышает нагрузку на военные госпитали. Вовлечение гражданских больниц в процесс лечения раненых позволит разгрузить военные медицинские учреждения.

"Это позволит нам разгрузить койки наших лечебных учреждений, прежде всего в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове и Севастополе, там, где у нас наибольшая загрузка. И мы сможем более активно забирать на себя тех людей, которые требуют повторного лечения", - отметил он.