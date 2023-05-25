25 мая, 13:28
Военная операция на Украине

Минобороны РФ: свыше 90% военных, получивших увечья в СВО, возвращаются на службу

Андрей Рубцов/ ТАСС
© Андрей Рубцов/ ТАСС

В ведомстве сообщили, что рамках реализации программы социальной реабилитации и адаптации 626 военнослужащих прошли обучение в медицинских центрах, 610 из них назначены на воинские должности в 82 субъектах РФ

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Более 90% российских военнослужащих, получивших увечья в зоне специальной военной операции, возвращаются на военную службу после протезирования и социальной реабилитации. Об этом рассказал в четверг заместитель начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ генерал-майор медицинской службы Александр Серговенцев.

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"Всем военнослужащим, изъявившим желание продолжить военную службу после протезирования, а это более 90% из всех ампутантов, проводятся мероприятия социальной реабилитации и адаптации", - сказал он на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.

По словам Серговенцева, в рамках реализации программы социальной реабилитации и адаптации 626 военнослужащих прошли обучение в медицинских центрах, 610 из них назначены на воинские должности в 82 субъектах РФ.

Он также добавил, что Минобороны обладает обширной сетью ведомственных здравниц. "В настоящее время 25 военных санаториев, порядка 4 тыс. мест задействованы в реабилитации раненых и больных", - заключил генерал-майор. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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