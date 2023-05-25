25 мая, 16:11,
обновлено 25 мая, 16:22

Два российских истребителя сопроводили два бомбардировщика ВВС США над Балтикой

Марина Лысцева/ ТАСС
Истребитель СУ-27
© Марина Лысцева/ ТАСС

Нарушения государственной границы не допущено

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российские истребители Су-35С и Су-27П сопроводили два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США над Балтийским морем. Об этом заявили журналистам в четверг в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

Читайте также
Российский Су-27 вылетал на перехват стратегических бомбардировщиков США над БалтикойИстребитель Су-27 поднимали на сопровождение бомбардировщика США над Балтикой

"25 мая 2023 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе Российской Федерации две воздушные цели. Для недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух были подняты истребители Су-35С и Су-27П из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа", - сообщили там.

Как отметили в центре, экипаж российских истребителей классифицировал воздушные цели как два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США. После их удаления от госграницы истребители вернулись на аэродром базирования. Нарушения государственной границы РФ не допущено. 

Теги:
СШАРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация