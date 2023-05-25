25 мая, 19:06
Военная операция на Украине

Авиация РФ уничтожила ангары с техникой и до 20 военных ВСУ на херсонском направлении

Как сообщили в экстренных службах, уничтожены около 25 единиц автомобильной техники и бронированных боевых машин, а также до 20 боевиков

ГЕНИЧЕСК, 25 мая. /ТАСС/. Российская авиация нанесла удар по ангарам с техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Новоберислав Херсонской области. Уничтожены около 25 единиц автомобильной техники и бронированных боевых машин, а также до 20 боевиков ВСУ, сообщил в четверг журналистам представитель экстренных служб региона.

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"Сегодня на херсонском направлении ударом авиации ВКС России в составе двух Су-34 были поражены ангары с бронированной техникой ВСУ в населенном пункте Новоберислав. Всего поражено более 10 единиц автомобильной техники, около 15 единиц бронированных боевых машин, до 20 боевиков ВСУ", - отметил он. 

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