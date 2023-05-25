На Запорожье сообщили о нанесении силами РФ ударов по складам ВСУ в Орехове

Как сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, по предварительным данным, ВКС РФ "активно работают планирующими бомбами по складам и ангарам с техникой"

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Российские силы наносят удары по складам и ангарам с техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольной Киеву части Запорожской области в районе города Орехова и в Пологовском районе области. Об этом сообщил в четверг председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В данный момент ВКС России наносят удары по оккупированной части Запорожской области. По предварительным данным, ВКС РФ активно работают планирующими бомбами по складам и ангарам с техникой и БК боевиков ВСУ в Ореховском районе и в самом городе Орехове, а также на контролируемой нацистами части Пологовского района", - написал он в своем Telegram-канале.

19 мая Рогов сообщил ТАСС, что порядка 65 тыс. военнослужащих ВСУ находятся на линии боевого соприкосновения на запорожском направлении или в непосредственной близости от нее, а также, что сравнимые по численности с вышеприведенной оценкой украинские силы располагаются в городах Запорожье и Днепр (ранее - Днепропетровск). Ранее он отмечал, что запорожское направление из-за планов захватить Запорожскую АЭС, а также выйти к Азовскому морю и рассечь сухопутный коридор в Крым может стать приоритетным для украинских войск.