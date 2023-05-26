26 мая, 01:45
Военная операция на Украине

РБК: Картаполов предложил создать объединенный штаб для охраны границы с Украиной

Сергей Коньков/ ТАСС
лава комитета по обороне Госдумы генерал-полковник Андрей Картаполов
© Сергей Коньков/ ТАСС

Глава комитета по обороне Госдумы отметил, что урегулирование правового статуса отрядов самообороны позволит их вооружить

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Объединенный штаб, координирующий работу всех представителей силовых ведомств по охране государственной границы с Украиной, следует создать в российских регионах, сообщил РБК в пятницу глава комитета по обороне Госдумы генерал-полковник Андрей Картаполов.

В Белгородской области находится достаточное количество представителей силовых ведомств, однако они не сведены в единую систему, сказал генерал в разговоре с РБК.

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Картаполов вспомнил проведение антитеррористических операций на Северном Кавказе, когда создали Объединенную группировку войск. "То есть создается объединенный штаб, и ему подчиняются все силовики, все структуры, которые есть на территории", - отметил он. При этом генерал добавил, что штаб был самодостаточным, имея все силы и средства для реагирования на различные события. "Вот такие структуры сейчас нужны", - подытожил Картаполов.

Картаполов высказался относительно вооружения территориальной обороны и предложил создать подразделения при местных отделениях МВД или ФСБ, сообщается в материале РБК. Для того чтобы можно было вооружить отряды самообороны, нужно соответствующим образом урегулировать их правовой статус, отметил депутат. 

Теги:
УкраинаРоссияКартаполов, Андрей ВалериевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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