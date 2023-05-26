Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ на южнодонецком направлении

Начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев добавил, что на запорожском направлении были ликвидированы два бронеавтомобиля и живая сила противника

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российская группировка сил "Восток" вскрыла и огнем из танка уничтожила на южнодонецком направлении склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также беспилотный летательный аппарат "Стрепет" противника. Об этом сообщил в пятницу ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"На южнодонецком направлении подразделениями группировки "Восток" вскрыта и минометным огнем уничтожена разведгруппа противника. Средствами воздушной разведки обнаружен и огнем из танка уничтожен склад боеприпасов в районе Новополя. Расчетами самоходных артиллерийских установок "Акация" уничтожены два автомобиля с боевиками в районе Великой Новоселки", - сказал он.

Кроме того, расчетом зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" сбит беспилотный летательный аппарат "Стрепет" противника.

"На запорожском направлении сорвано усиление передовых позиций 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новоандреевки. Расчетами реактивных систем залпового огня уничтожены два бронеавтомобиля и живая сила противника. В ходе контрбатарейной борьбы вскрыт и артиллерийским огнем уничтожен минометный расчет в районе Гуляйполя", - добавил Гордеев.