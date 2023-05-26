В Белгородской области начали второй набор в центр военно-спортивной подготовки

Обучение в нем пройдут 300 молодых людей

ТАСС, 26 мая. Региональный центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи в Белгородской области приступил ко второму набору обучающихся. Еще одна группа из 300 молодых людей пройдет программу центра, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"Хотел рассказать о том, что Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, который недавно открыли в городе Белгороде, начинает второй набор. <...> 300 молодых парней, которые в течение трех недель, круглосуточно находясь на территории центра, получат навыки, которые пригодятся настоящему мужчине: оказание первой помощи, начальная военная подготовка, участие в сборах и много-много другого интересного", - написал он.

Центр был открыт 11 мая, это пока единственный в ЦФО комплекс. Первыми учащимися стали 300 учеников 10-х классов из школ Белгорода, Белгородского района и Яковлевского городского округа. Гладков уточнил, что во второй набор будут приглашены учащиеся колледжей, институтов и рабочая молодежь.

Также Гладков сообщил о текущей обстановке в граничащих с Украиной районах. Ночью с четверга на пятницу обстрелами ВСУ подверглись Грайворонский, Шебекинский, Белгородский, Волоконовский районы и округа. Никто не пострадал, есть повреждение административного здания одной из коммунальных служб. По данным Гладкова на утро пятницы, начался обстрел Грайворона, информация уточняется.

С 6:30 утра 26 мая под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ, жертв и пострадавших нет. По словам губернатора, в Грайвороне есть повреждения в четырех частных домовладениях: разрушена летняя веранда, посечены заборы и выбиты окна. Окна выбиты и в одном магазине. Осколками снаряда посекло один автомобиль. "Снарядами повреждены газопровод и линия электропередачи. Аварийные службы уже приступили к восстановительным работам, - отметил Гладков. - В Глотово разрушен нежилой дом, посечен фасад и выбиты окна в здании ДК, а также есть повреждение ограждения магазина и ближайших построек".