В ЛНР сообщили о перебоях в поставках оружия и боеприпасов у ВСУ из-за непогоды

Как отметил подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко, неблагоприятные погодные условия повлияли также на ход боевых действий в зоне ответственности группировки войск "Юг"

ЛУГАНСК, 26 мая. /ТАСС/. Перебои в поставках оружия и боеприпасов начались в подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции из-за непогоды. Об этом ТАСС в пятницу сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Проливные ливневые дожди, длящиеся двое суток, размыли многие участки грунтовых дорог, по которым перемещались украинские боевики. В связи с этим затруднились поставки на украинские передовые позиции материально-технических средств, оружия и боеприпасов", - сказал он со ссылкой на данные разведки РФ. Марочко отметил, что из-за распутицы на дорогах ВСУ не могут своевременно эвакуировать раненых с поля боя, что стало причиной роста "безвозвратных потерь".

По словам офицера, неблагоприятные погодные условия повлияли и на ход боевых действий в зоне ответственности группировки войск "Юг". "Отмечено также снижение обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины, их точности и эффективности, поскольку погодные условия не позволяют использовать БПЛА для разведки и корректировки ведения огня", - рассказал собеседник агентства.