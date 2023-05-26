Разработчик получил от МО РФ предварительную заявку на эксплуатацию системы "Корма"

Заключение контрактов запланировано после проведения сертификации системы и допуска к эксплуатации, сообщил гендиректор АО "Навигатор" Сергей Бабуров

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Институт авиационного приборостроения "Навигатор" (АО "Навигатор") получил от Министерства обороны РФ предварительную заявку на эксплуатацию переносной системы посадки "Корма". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор АО "Навигатор" Сергей Бабуров.

"Предварительные заявки от эксплуатантов, в том числе от Минобороны, к нам поступали, спрос на разработку есть. Заключение контрактов запланировано после проведения сертификации системы и допуска к эксплуатации", - сказал он.

По словам Бабурова, сейчас продолжаются испытания системы. "На данный момент мы прорабатываем вопрос сертификации совместно с Росавиацией", - отметил глава АО "Навигатор".

"Корма" - первая в России и мире система, способная обеспечить единым комплексом аппаратуры решение задач наблюдения, навигации и посадки, а также взаимодействия пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, в том числе при совместном использовании с морскими судами. Система может эксплуатироваться как в мобильном, так и в стационарном вариантах. Она может быть штатной в общей системе навигации военного или гражданского судна.