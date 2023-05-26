ВС РФ уничтожили САУ "Гвоздика" и "Акация" на херсонском направлении

Как сообщили в экстренных службах, погибли 10 военных ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 26 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ уничтожили за сутки самоходные артиллерийские установки (САУ) "Гвоздика" и "Акация" на херсонском направлении, погибли 10 военных ВСУ. Об этом сообщил в пятницу журналистам представитель экстренных служб региона.

"Ночью артиллерийским огнем в районе н. п. Ольговка уничтожена САУ 2С3 "Акация" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом", - отметил он.

Кроме того, в районе населенного пункта Камышаны артиллерийским огнем уничтожена САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом.