26 мая, 06:55
Военная операция на Украине

ВС РФ уничтожили САУ "Гвоздика" и "Акация" на херсонском направлении

Как сообщили в экстренных службах, погибли 10 военных ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 26 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ уничтожили за сутки самоходные артиллерийские установки (САУ) "Гвоздика" и "Акация" на херсонском направлении, погибли 10 военных ВСУ. Об этом сообщил в пятницу журналистам представитель экстренных служб региона.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Ночью артиллерийским огнем в районе н. п. Ольговка уничтожена САУ 2С3 "Акация" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом", - отметил он.

Кроме того, в районе населенного пункта Камышаны артиллерийским огнем уничтожена САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация