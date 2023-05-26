МО РФ: США откроют за пределами страны 18 лабораторий по исследованию опасных вирусов

Начальник войск РХБЗ Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что большинство из них будут расположены в Азии

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты планируют открыть за пределами страны 18 биолабораторий, большинство из которых будут расположены в Азии, для исследований особо опасных вирусов и бактерий. Об этом заявил в пятницу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"За последние несколько лет в Соединенных Штатах существенно увеличилось количество биолабораторий с максимально высокими уровнями изоляции BSL-3-плюс и BSL-4. Как следует из доклада лондонского Королевского колледжа, в США 25 действующих и 3 строящихся лаборатории, в которых проводятся исследования особо опасных вирусов и бактерий. В соответствии с документом, в ближайшие несколько лет планируется открыть еще 18 лабораторий BSL-4, большинство из которых будут расположены в азиатских странах, вне национальной юрисдикции США", - сказал он в ходе брифинга по военно-биологической деятельности США.

В связи с этим Кириллов подчеркнул, что Вашингтон активизировал свою военно-биологическую деятельность на территории постсоветского пространства. "Под прикрытием решения сугубо мирных задач в государствах Центральной Азии и Закавказья спланирована работа по отбору и генотипированию образцов возбудителей особо опасных инфекций, эндемичных для данных регионов - чумы, сибирской язвы, туляремии", - перечислил он.