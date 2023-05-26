МО РФ указало на возможную причастность биолаборатории США к вспышке COVID-19 в Италии

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов напомнил, что из европейских государств именно Италия серьезнее всего пострадала от COVID-19

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Биологическая лаборатория Военно-морских сил США (НАМРУ-3) может быть причастна к распространению COVID-19 в Италии. Об этом заявил в пятницу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он напомнил, что в 2019 году лаборатория была перенесена из Каира на сицилийскую авиабазу НАТО Сигонелла, что вызвало крайне негативную реакцию граждан Италии. "Ни в одном источнике не упоминается деятельность НАМРУ-3 по защите итальянских граждан [во время эпидемии коронавируса], хотя уровень оснащенности объекта позволял и позволяет проводить весь спектр исследований с возбудителем новой коронавирусной инфекции. Очевидно, что передислокация НАМРУ-З под предлогом организации помощи не преследовала цели защиты итальянцев, а роль биолаборатории в распространении COVID-19 еще предстоит оценить", - сказал Кириллов в ходе брифинга по военно-биологической деятельности США.

Генерал-лейтенант напомнил, что из европейских государств именно Италия серьезнее всего пострадала от COVID-19. Минобороны России по просьбе итальянских властей оперативно оказало помощь итальянскому народу в разгар эпидемии.