МО РФ: США изучали кровь военных ВСУ для развертывания контингента НАТО на Украине

По словам начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, в рамках этого проекта институт изучил 813 микроорганизмов, полученных от 162 пациентов, провел полногеномное секвенирование 52 изолятов в четырех украинских военных госпиталях в разных частях страны

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Научно-исследовательский институт Сухопутных войск США им. Уолтера Рида исследовал кровь украинских военнослужащих на устойчивость к антибиотикам, что свидетельствует о подготовке плацдарма для развертывания контингента НАТО на территории Украины. Об этом заявил в пятницу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Имеющиеся в нашем распоряжении документы подтверждают участие института им. Уолтера Рида в изучении антибиотико-устойчивости микроорганизмов, выделенных от военнослужащих Вооруженных сил Украины во время боевых действий в Донбассе в период с 2014 по 2020 гг.", - заявил Кириллов в ходе брифинга по военно-биологической деятельности США.

По словам начальника войск РХБЗ, в рамках этого проекта институт изучил 813 микроорганизмов, полученных от 162 пациентов, провел полногеномное секвенирование 52 изолятов в четырех украинских военных госпиталях в разных частях страны. "К чему институту Сухопутных войск армии США изучать лекарственную устойчивость микроорганизмов, выделенных на территории Донбаса? Это очередное свидетельство того, что США рассматривали территорию Украины в качестве плацдарма для развертывания воинских контингентов НАТО", - убежден генерал-лейтенант.

Представители данного института, отметил начальник войск РХБЗ, были кураторами военно-биологических проектов, организованных американским Управлением по сокращению военной угрозы (Defense Threat Reduction Agency, DTRA) для сбора биоматериалов украинцев. В частности, в рамках программы Ю-Пи-1 было собрано более 800 проб крови под предлогом изучения распространения клещевых инфекций.

"Документы, полученные в ходе специальной военной операции, свидетельствуют о том, что на протяжении нескольких лет институт принимал участие в подготовке украинского персонала в рамках программы сокращения биологических угроз. К обучению украинских специалистов привлекался руководитель отдела эпидемиологии Роберт Липник и его подчиненные", - подчеркнул Кириллов.

Система глобального контроля

Начальник войск РХБЗ также напомнил, что институт им. Уолтера Рида является базовой частью системы глобального контроля за биологической обстановкой. В нее также входят лаборатории Сухопутных войск и Военно-морских сил США, пункты контроля, расположенные на американских военных базах в различных регионах мира.

"Оснащение подобными системами биообъектов на территории других стран предоставляет США возможность не только обеспечивать безопасность своих воинских контингентов в местах их дислокации, но и дистанционно контролировать деятельность биолабораторий вне национальной юрисдикции", - пояснил Кириллов.