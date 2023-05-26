26 мая, 07:52,
обновлено 26 мая, 08:04

"Калашников" создал дивизион БЛА и кратно увеличивает их производство

Как сообщил президент концерна Алан Лушников, консолидированы все мощности по разработке и производству

КУБИНКА /Московская область/, 26 мая. /ТАСС/. Концерн "Калашников" создал дивизион беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и кратно расширяет их производство. Об этом сообщил журналистам в пятницу президент концерна Алан Лушников.

"Мы создали дивизион беспилотных летательных аппаратов. <…> Консолидировали все наши мощности по разработке, производству и расширяем кратно производство", - сказал он.

По словам главы концерна, в дивизион войдут наземные средства запуска беспилотников, средства управления и все, что необходимо для эффективного функционирования БЛА. Лушников напомнил, что "Калашников" производит беспилотники тактического звена. 

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