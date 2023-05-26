В зону проведения СВО передали внедорожники и противодронные ружья из Кубани

Военнослужащим также направили стройматериалы для оборудования укрытий

КРАСНОДАР, 26 мая. /ТАСС/. Власти Краснодарского края передали в зону проведения специальной военной операции внедорожники и противодронные ружья. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба региональной администрации.

Передача техники ведется в рамках поручения губернатора Вениамина Кондратьева. "Существуют различные механизмы, позволяющие уточнить, какая техника нужна для того или иного подразделения", - сказал глава краевого департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью края Алексей Горбенко, слова которого цитирует пресс-служба. В частности, как отмечается в сообщении, в части Южного военного округа "направили восемь автомобилей, приборы для ведения разведки и наблюдения, противодронные ружья, средства связи с ретрансляторами, стройматериалы для оборудования укрытий".

Горбенко, в свою очередь, пояснил, что в зону специальной военной операции "регулярно отправляют дроны, технические испытания которых проводят на территории воинских частей". "Производство беспилотников запустили уже несколько кубанских предприятий", - подчеркивает пресс-служба администрации.