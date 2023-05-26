Испытания доработанного по итогам применения в СВО АК-12 завершат в июне

КУБИНКА /Московская область/, 26 мая. /ТАСС/. Испытания доработанного по итогам применения в спецоперации автомата АК-12 завершатся до середины июня. Об этом сообщил журналистам в пятницу главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.

"В настоящее время проводится цикл испытаний под контролем министерства обороны с целью подтвердить эффективность и целесообразность внесения вот этих всех изменений в конструкторскую документацию. Мы планируем, что испытания должны завершиться до середины июня", - сказал он.

Уржумцев добавил, что в ближайшее время 100 автоматов будут переданы МО РФ для войсковой эксплуатации, чтобы в условиях реального применения подтвердить целесообразность внесенных изменений.