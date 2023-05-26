Авиация ВС РФ нанесла ракетно-бомбовые удары по пунктам дислокации бригад ВСУ

Начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Вадим Астафьев сообщил, что залпом тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" был поражен взводный опорный пункт 53-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Авиация группировки войск "Юг" нанесла ракетно-бомбовые удары по нескольким пунктам дислокации бригад Вооруженный сил Украины (ВСУ) и одному пункту дислокации иностранного легиона. Об этом в пятницу рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Авиацией Южной группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхнекаменское, пункту временной дислокации иностранного легиона и сосредоточениям резерва 24-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Торецк, а также по командно-наблюдательному пункту, укрытию вооружения и военной техники резерва 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки", - сказал он.

По словам Астафьева, подразделением радиационной, химической и биологической защиты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) залпом тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" был поражен взводный опорный пункт 53-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями группировки был уничтожен 120-мм миномет противника на огневой позиции в районе Григоровки. "Расчетом зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" соединения ЮВО на авдеевском направлении сбита ракета реактивной системы залпового огня американского производства HIMARS ("Хаймарс")", - заключил Астафьев.