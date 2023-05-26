26 мая, 09:45

"Калашников" передал ВКС пистолет-пулемет ППК-20

В сентябре 2021 года в концерне сообщали, что испытания ППК-20 показали компактность и возможность размещения пистолета-пулемета в катапультном кресле

КУБИНКА /Московская область/, 26 мая. /ТАСС/. Концерн "Калашников" уже передал пистолет-пулемет ППК-20 Воздушно-космическим силам (ВКС) для комплектации носимого аварийного запаса. Об этом сообщил журналистам в пятницу главный конструктор концерна Сергей Уржумцев.

"Вот в таком виде он передан уже ВКС", - сказал Уржумцев, демонстрируя ППК-20.

В сентябре 2021 года в концерне сообщали, что испытания ППК-20 в Государственном летно-испытательном центре (ГЛИЦ) министерства обороны в Ахтубинске показали компактность и возможность размещения пистолета-пулемета в катапультном кресле.

Ранее в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" сообщали ТАСС, что сейчас партия пистолетов-пулеметов ПП-2000 проходит опытную эксплуатацию в Воздушно-космических силах РФ. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация