"Калашников" показал доработанный по итогам применения в спецоперации автомат АК-12

Первые такие автоматы поступили в войска в 2019 году

КУБИНКА /Московская область/, 26 мая. /ТАСС/. Презентация усовершенствованного по результатам применения в ходе спецоперации автомата АК-12 прошла в пятницу в подмосковном парке "Патриот", сообщает корреспондент ТАСС.

"Первые АК-12 поступили в войска в 2019 году. <…> В течение эксплуатации были определенные замечания и предложения, которые оперативно концерн вносил. Пул замечаний был [собран] по итогам опыта применения в спецоперации", - сообщил журналистам главный конструктор концерна Сергей Уржумцев.

Автомат был усовершенствован по результатам использования в СВО. По словам генерального директора концерна Владимира Лепина, уже к июлю 2022 года опытный образец с изменениями был продемонстрирован представителям Минобороны России. А главный конструктор Сергей Уржумцев сообщал ТАСС, что первая партия доработанных автоматов уже поставлена в зону боевых действий "для уточнения обратной связи".

Так, теперь в АК-12 исключен режим отсечки по два выстрела, поскольку он не привел к значительному увеличению эффективности, но усложнил конструкцию. Остальные изменения связаны с удобством и упрощением эксплуатации автомата.

АК-12 - общевойсковой автомат калибра 5,45 мм, обладает повышенной точностью и кучностью стрельбы. Он имеет несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования: прицелов, передней рукояти, фонаря, лазерного целеуказателя. Оружие оснащено высокоэффективным дульным тормозом-компенсатором (ДТК) с креплением байонетного типа, которое позволяет при необходимости быстро отсоединить ДТК, а благодаря устройству дула автомата на него можно поставить приборы малошумной и беспламенной стрельбы.