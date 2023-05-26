26 мая, 11:50,
обновлено 26 мая, 11:58
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об уничтожении в Николаевской области РЛС "СТ-68УМ"

© Минобороны России

Также за сутки поражены 78 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 92 районах

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили в Николаевской области радиолокационную станцию СТ-68УМ Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Новониколаевка Николаевской области уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68УМ", - заявил он.

Также, по словам Конашенкова, оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки поражены 78 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 92 районах. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация