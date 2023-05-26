Минобороны РФ заявило об уничтожении в Николаевской области РЛС "СТ-68УМ"

Также за сутки поражены 78 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 92 районах

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили в Николаевской области радиолокационную станцию СТ-68УМ Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Новониколаевка Николаевской области уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68УМ", - заявил он.

Также, по словам Конашенкова, оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки поражены 78 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 92 районах.