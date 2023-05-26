26 мая, 11:51,
обновлено 26 мая, 11:54
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало о потерях ВСУ за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях

© Минобороны России

Они составили свыше 120 военных

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили на южнодонецком и запорожском направлениях более 120 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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По его словам, на южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" было нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Орехов, Малая Токмачка Запорожской области и Новоселка Луганской Народной Республики.

"За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также 4 автомобиля", - сказал Конашенков. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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