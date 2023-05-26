26 мая, 11:51,
обновлено 26 мая, 11:54
Военная операция на Украине

МО РФ заявило об уничтожении за сутки более 60 военных ВСУ на краснолиманском направлении

© Минобороны России

Также ликвидирована самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубицы Д-20 и Д-30

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Авиация, артиллерия и расчеты тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" за сутки уничтожили на краснолиманском направлении более 60 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также самоходную артиллерийскую установку "Акация" противника. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Конашенков отметил, что на краснолиманском направлении армейской авиацией и огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Кузьмино Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики.

"За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - добавил он. 

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© Информационное агентство ТАСС
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