Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ за сутки на купянском направлении

Они составили до 35 военных, 3 автомобиля и гаубица "Мста-Б"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении за сутки составили до 35 военных, также уничтожены 3 автомобиля и гаубица "Мста-Б".

Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная и Кисловка Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Масютовка и Ивановка Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника составили до 35 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - сказал он.