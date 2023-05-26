26 мая, 11:56
Военная операция на Украине

Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ за сутки на купянском направлении

© Минобороны России

Они составили до 35 военных, 3 автомобиля и гаубица "Мста-Б"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении за сутки составили до 35 военных, также уничтожены 3 автомобиля и гаубица "Мста-Б".

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Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная и Кисловка Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Масютовка и Ивановка Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника составили до 35 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - сказал он. 

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© Информационное агентство ТАСС
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