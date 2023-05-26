26 мая, 14:13

МО РФ заявило об уничтожении танка ВСУ снарядом "Краснополь" в районе Червонопоповки

Противник понес значительные потери в живой силе, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Войска группировки "Центр" при помощи управляемого снаряда "Краснополь" уничтожили танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Червонопоповки, сообщил в пятницу начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"В районе населенного пункта Червонопоповка вскрыто выдвижение штурмовых групп на боевых бронированных машинах при поддержке танка 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. В ходе огневого воздействия артиллерии российских войск противник понес значительные потери в живой силе, кроме этого, управляемым снарядом "Краснополь" уничтожен танк", - сказал он.

По словам Савчука, на краснолиманском направлении артиллерийскими подразделениями группировки нанесено огневое поражение по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника в районах населенных пунктов Новолюбовка, Ивановка, Ямполовка.

"Штурмовая и армейская авиация группировки в районе Серебрянского лесничества нанесла ракетные удары по штурмовым группам 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины", - добавил офицер.

Кроме этого, как сообщил Савчук, расчеты зенитных ракетных комплексов "Тор-М1" и "Стрела-10" уничтожили беспилотные летательные аппараты противника типа "Фурия", "Катана". 

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