27 мая, 02:00
Военная операция на Украине

Расчеты гаубиц "Мста-Б" уничтожили опорный пункт ВСУ

© Минобороны России/ ТАСС

Для ведения огня использовали осколочно-фугасные снаряды

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Расчеты гаубиц "Мста-Б" Западного военного округа (ЗВО) при помощи осколочно-фугасных снарядов уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На одном из направлений в зоне проведения СВО гаубица "Мста-Б" выпускает осколочно-фугасные снаряды, уничтожает опорный пункт противника. Работает по целям, которые выявили разведчики с помощью беспилотника", - говорится в сообщении.

Там отметили, что огонь ведется на дальностях до 30 км на максимальном заряде. Осколочно-фугасный снаряд позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, в том числе заглубленным бетонированным укреплениям противника.

Орудия тщательно замаскированы в лесном массиве. Артиллеристы ЗВО поддерживают наступление пехотных подразделений на всех направлениях и не дают противнику перебрасывать резервы. Часто им приходится менять позицию, чтобы противник не мог их засечь.

Среди военнослужащих те, кого отметили госнаградами. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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