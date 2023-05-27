Расчеты гаубиц "Мста-Б" уничтожили опорный пункт ВСУ

Для ведения огня использовали осколочно-фугасные снаряды

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Расчеты гаубиц "Мста-Б" Западного военного округа (ЗВО) при помощи осколочно-фугасных снарядов уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На одном из направлений в зоне проведения СВО гаубица "Мста-Б" выпускает осколочно-фугасные снаряды, уничтожает опорный пункт противника. Работает по целям, которые выявили разведчики с помощью беспилотника", - говорится в сообщении.

Там отметили, что огонь ведется на дальностях до 30 км на максимальном заряде. Осколочно-фугасный снаряд позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, в том числе заглубленным бетонированным укреплениям противника.

Орудия тщательно замаскированы в лесном массиве. Артиллеристы ЗВО поддерживают наступление пехотных подразделений на всех направлениях и не дают противнику перебрасывать резервы. Часто им приходится менять позицию, чтобы противник не мог их засечь.

Среди военнослужащих те, кого отметили госнаградами.