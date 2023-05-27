27 мая, 00:03

В "Калашникове" заявили, что партию обновленного АК-12 подготовят во второй половине года

Главный конструктор концерна Сергей Уржумцев отметил, что специалисты предприятия уверены во всех изменениях, поэтому намерены их внедрять

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Первая серийная партия доработанных по опыту спецоперации автоматов АК-12 должна быть изготовлена уже во втором полугодии. Об этом ТАСС сообщил главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.

"Мы уверены во всех изменениях, и поэтому будем их внедрять. Уже сейчас идет подготовка производства. Первая партия должна выйти во втором полугодии в объемах согласно госзаказу", - сказал он, отвечая на вопрос о серийном производстве АК-12 с внесенными изменениями.

Ранее Уржумцев заявлял, что испытания доработанного автомата могут завершиться до середины июня. В ближайшее время 100 автоматов передадут МО РФ для войсковой эксплуатации.

Концерн представил доработанный АК-12 26 мая. В автомате доработан диоптрический прицел и усовершенствовано цевье, система управления огнем стала двухсторонней, а дульное устройство - несъемным. Кроме того, в автомате исключен режим отсечки по два выстрела, поскольку он не привел к значительному увеличению эффективности, но усложнял конструкцию. 

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