Рогов заявил, что обстрелы Запорожской области говорят о сохранении рисков наступления ВСУ

Председатель движения "Мы вместе с Россией" уточнил, что у украинских военных в этом регионе остается заметная группировка на линии боевого соприкосновения

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Опасность наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области сохраняется, об этом свидетельствуют многочисленные обстрелы региона, в том числе дальнобойными ракетами, и сосредоточенная у линии соприкосновения группировка войск. Об этом заявил ТАСС в субботу председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Опасность украинского наступления сохраняется. Более того, интенсивность ударов по прифронтовой территории и по глубокому тылу говорит именно об этом. Использование оперативно-тактических ракет "Гром-2", крылатых ракет Storm Shadow, HIMARS в больших объемах, просто тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня говорит о том, что у ВСУ нет никакого снарядного голода, бьют старательно и прицельно. Нам надо готовиться к серьезному противостоянию. Однозначно ВСУ попытаются перейти в наступление и сунуться на запорожском направлении", - сказал Рогов.

Он подчеркнул, что у украинских военных остается заметная группировка на линии боевого соприкосновения в Запорожской области и в непосредственной близости от нее.

"Эти подразделения никуда не делись, они находятся на линии соприкосновения", - пояснил глава движения.

Рогов 19 мая сообщил ТАСС, что порядка 65 тыс. военнослужащих ВСУ находятся на линии боевого соприкосновения на запорожском направлении, сравнимые украинские силы располагаются в городах Запорожье и Днепр (ранее - Днепропетровск). Ранее он отмечал, что запорожское направление из-за планов захватить Запорожскую АЭС, а также выйти к Азовскому морю и рассечь сухопутный коридор в Крым может стать приоритетным для украинских войск.