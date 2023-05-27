ВС РФ уничтожили САУ "Гвоздика" и минометный расчет на херсонском направлении

Представитель экстренных служб региона сообщил, что также в районе населенного пункта Береговое уничтожили 120-мм миномет

ГЕНИЧЕСК, 27 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика" и 120-мм миномет с расчетом на херсонском направлении. Об этом сообщил в субботу журналистам представитель экстренных служб региона.

"Днем артиллерийским огнем в районе н. п. Дарьевка уничтожена САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом", - отметил он.

Кроме того, в районе населенного пункта Береговое в результате артиллерийского удара был уничтожен 120-мм миномет, четверо военнослужащих ВСУ погибли, трое получили ранения.