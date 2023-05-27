Саперы с начала СВО разминировали почти 3,3 тыс. га территорий ЛНР

В пресс-службе МЧС по региону сообщили об уничтожении 78 420 различных боеприпасов

ЛУГАНСК, 27 мая. /ТАСС/. Российские саперы с начала специальной военной операции (СВО) разминировали почти 3,3 тыс. га территории Луганской Народной Республики (ЛНР), уничтожив более 78 тыс. боеприпасов. Об этом корреспонденту ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России по ЛНР.

"На данный момент обезврежено 3 285 га территории, выявлено и уничтожено 78 420 различных боеприпасов", - сказал сотрудник пресс-службы МЧС ЛНР.

Собеседник агентства отметил, что большая часть республики до сих пор остается заминированной. "Большая часть ЛНР все еще остается необследованной саперами, в том числе сельхозугодья и лесные массивы, поскольку все силы и средства брошены на сплошную очистку жилого сектора, объектов жизнеобеспечения, объектов социального значения", - подчеркнул он.

По данным пресс-службы, саперы также разминировали около 20% объектов инфраструктуры на освобожденной территории республики. "Отступая, украинские националисты буквально нашпиговали взрывоопасными устройствами и минами социальные объекты, объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения, кварталы и улицы Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Новоайдарского и Кременского районов. На данный момент <…> объекты инфраструктуры разминированы приблизительно на 20%", - сказал сотрудник пресс-службы. Над разминированием освобожденной территории ЛНР работали инженерно-саперные подразделениями МЧС России, а также специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ.

20 апреля министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Евгений Сорокин сообщил ТАСС, что более 20 тыс. га земли, пригодной для использования в сельском хозяйстве в республике, требуют проверки саперов.

С начала спецоперации к работе на территории ЛНР и ДНР привлекаются два отряда разминирования Международного противоминного центра. В первую очередь происходит разминирование социально значимых объектов, морского побережья и пахотных земель. На территориях республик сформированы два представительства Международного противоминного центра, они работают с 1 июня 2022 года.