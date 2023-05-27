27 мая, 09:56
Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили о попадании в плен группы десантников 81-й бригады ВСУ

Подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что эта бригада участвует в боевых действиях в Донбассе с 2014 года

ЛУГАНСК, 27 мая. /ТАСС/. Российские военнослужащие взяли в плен группу десантников 81-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении под Белогоровкой. Об этом корреспонденту ТАСС в субботу сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

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"На краснолиманском направлении на регулярной основе берутся в плен украинские боевики. Наши военные под Белогоровкой взяли в плен группу десантников из 81-й бригады вооруженных формирований Украины (ВСУ - прим. ТАСС)", - сказал он.

Марочко рассказал, что 81-я бригада ВСУ участвует в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. "Летом 2014-го в Луганске мое подразделение совместно с другими подразделениями ополчения выбило 81-ю бригаду из луганского аэропорта. Это они бомбили Луганск в 2014 году", - отметил офицер.

По его словам, российские военнослужащие заняли позиции украинских войск и взяли военнопленных "без особых проблем". 

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