МО РФ сообщило о представлении к награде летчика, который посадил штурмовик Су-25

Воздушное судно было повреждено из переносного зенитного ракетного комплекса противника 23 мая

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Летчик, который смог долететь на штурмовике Су-25, поврежденном из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) противника, до ближайшего аэродрома, представлен к награде. Об этом сообщили журналистам в субботу в Минобороны России.

"23 мая 2023 при возвращении после успешного выполнения боевой задачи штурмовик Су-25 ВКС России под управлением командира звена авиационной эскадрильи Су-25 был атакован ПЗРК противника", - отметили в ведомстве.

Там уточнили, что летчик смог стабилизировать поврежденную машину, долететь до ближайшего аэродрома базирования и совершить посадку. "За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, летчик представлен к ордену Мужества", - подчеркнули там.