В ЛНР сообщили об угрозе усиления обстрелов со стороны ВСУ к 1 июня

Подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко отметил, что в последние дни интенсивность боевых действий несколько снизилась по причине плохих погодных условий

ЛУГАНСК, 27 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут к 1 июня усилить обстрелы и совершить новые провокации в зоне проведения Россией специальной военной операции после недавнего снижения активности из-за сильных дождей. Об этом сообщил в субботу ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он отметил, что в последние дни интенсивность боевых действий несколько снизилась по причине плохих погодных условий. "Есть опасения, что после окончания ливневых дождей пройдет еще двое-трое суток, и противник вновь активизируется. Это будет как раз в районе Международного дня защиты детей", - сказал Марочко.

"Мы знаем, какую тактику и стратегию использует противник. Вполне возможно, что в этот день будут провокации и обстрелы со стороны украинских боевиков", - добавил он.

Ранее Марочко сообщил ТАСС, что российские военнослужащие взяли в плен группу десантников из 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ на краснолиманском направлении под Белогоровкой в ЛНР.