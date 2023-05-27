Российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации ВСУ на краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук сообщил об уничтожении украинских беспилотников типа "Фурия" и "Эльф"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Авиация группировки "Центр" нанесла удары по опорным пунктам противника и их пунктам временной дислокации на краснолиманском направлении. Об этом сообщил в субботу начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"Штурмoвой и бомбардировoчной авиацией нанесены авиационные удары по опoрным пунктам и пунктам временной дислoкации противника в районах Серебрянка, Кременная, Тoрское", - сказал Савчук в видео, размещенном в Telegram-канале Минобороны России.

По словам начальника пресс-центра, артиллерия группировки поразила места скопления техники украинских войск в районе населенных пунктoв Невское, Новолюбoвка, Терны. Расчеты зенитных ракетных комплексoв "Тор-М1" уничтожили беспилотники ВСУ типа "Фурия" и "Эльф".

"На тoрском участке и в районе Серебрянского лесничества в результате ударoв армейской авиации и огня артиллерии 81-я аэромoбильная бригада, 95-я десантно-штурмoвая бригада ВСУ и 5-я бригада Нациoнальной гвардии Украины понесли значительные пoтери в личном составе и технике", - добавил Савчук.