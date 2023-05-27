МО РФ сообщило об уничтожении за сутки до 60 военных ВСУ на краснолиманском направлении

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что также авиация и артиллерия группировки "Центр" нанесла поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ямполовка и Серебрянка

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российские военнослужащие за сутки уничтожили на краснолиманском направлении до 60 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В течение суток на данном (краснолиманском - прим. ТАСС) направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - заявил Конашенков.

По его словам, авиация и артиллерия группировки "Центр" нанесла поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ямполовка и Серебрянка Донецкой Народной Республики, а также Червоная Диброва Луганской Народной Республики.