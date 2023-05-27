27 мая, 11:59,
обновлено 27 мая, 12:06
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении за сутки до 60 военных ВСУ на краснолиманском направлении

© Минобороны России

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что также авиация и артиллерия группировки "Центр" нанесла поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ямполовка и Серебрянка

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российские военнослужащие за сутки уничтожили на краснолиманском направлении до 60 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В течение суток на данном (краснолиманском - прим. ТАСС) направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - заявил Конашенков.

По его словам, авиация и артиллерия группировки "Центр" нанесла поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ямполовка и Серебрянка Донецкой Народной Республики, а также Червоная Диброва Луганской Народной Республики. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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