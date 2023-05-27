27 мая, 12:00,
обновлено 27 мая, 12:10
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили об уничтожении в ДНР и Запорожской области двух складов боеприпасов ВСУ

© Минобороны России

Это произошло в районах населенных пунктов Новомихайловка и Степовое

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы России уничтожили в ДНР и Запорожской области два склада боеприпасов 79-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населенных пунктов Новомихайловка Донецкой Народной Республики и Степовое Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов: 79-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ", - сказал он. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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